Ag. Anastasio: "Trattiamo col Monza cessione definitiva, ma Napoli avrà recompra"

Sono tanti i calciatori che il Napoli tiene sotto controllo, pur se non sono presenti attualmente nella rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Tra questi c'è Armando Anastasio, che l'ultimo anno l'ha passato al Monza. Il suo agente Vincenzo Pisacane ha parlato del suo futuro a Radio Marte: "Anastasio? Trattiamo col Monza per una cessione definitiva, il Napoli avrà un diritto di recompra e non perderà il controllo di questo ragazzo.

D'Ambrosio? Ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante, i numeri all'Inter parlano per lui: è il terzino con più assist e palle recuperate in Serie A. Si fosse chiamato D'Ambrosinho avrebbe avuto un'attenzione diversa dalla stampa, per fortuna ce l'ha dall'Inter”.