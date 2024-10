Ag. Caprile: "Torna Meret? Non so nulla, deciderà Conte per il bene del Napoli"

vedi letture

Graziano Battistini, ex portiere e procuratore di Caprile, portiere del Napoli che in queste settimane ha sostituito l'infortunato Meret subendo appena un gol, quello di Strefezza, è intervenuto a Radio Marte: “Caprile ha risposto presente quando l’allenatore ha avuto bisogno di lui, cerca sempre di farsi trovare pronto, e questo succede da sempre, io lo conosco da quando era un ragazzo. Lavora con serietà per essere a disposizione dell’allenatore e si sta impregnando con determinazione e convinzione per il Napoli.

La concorrenza è uno stimolo o un deterrente? Per crescere e giocare ai massimi livelli bisogna vincere le sfide che si presentano. Il più bravo è colui che arriva più in alto. Se si vuole essere all’altezza di certe realtà, bisogna apportare le pressioni che vengono dalla concorrenza, dall’allenatore, dalla Società, dal campo, dalla stampa e dall’ambiente.

Con il ritorno che succede? Non so nulla su questo, né mi sono posto la domanda. Il tecnico pensa al bene del Napoli e per questo sceglierà chi riterrà più pronto. Elia deve essere concentrato sul suo percorso facendosi trovare pronto e preparato sempre. In cosa può migliorare? In tutto: lui lo sa e lavora ogni giorno per questo. Si deve crescere sempre di più e lui vuole farlo”.