Ag. Cheddira avvisa: “Occhio al Lecce, anche con l’Inter ha fatto bene! Sul futuro…”

vedi letture

Nel corso di “Salite sulla giostra”, trasmissione in onda su Stile TV, Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha commentato il percorso dell’attaccante in prestito al Lecce, sottolineando l’impatto positivo del tecnico Eugenio Di Francesco sul gruppo: “Seguo il Lecce più attentamente da quando ci è andato Walid, quindi da gennaio. Il Lecce è una squadra compatta, non crea tanto, ma Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro perché sta rendendo questo gruppo compatto. Il Lecce anche contro l’Inter e quindi con una big si è espressa bene e anche col Napoli sono certo che farà la sua partita. Con la Cremonese i punti valevano doppio perché era uno scontro diretto, ma ora il Lecce è atteso da Napoli, Roma e Atalanta per cui se vuole salvarsi, qualche punto deve strapparlo”.

Il futuro di Cheddira

Di Napoli ha poi parlato del rapporto tra l’allenatore e il suo assistito e del futuro del giocatore: “Di Francesco ha allenato Cheddira già a Frosinone e sono certo che cercherà di proporre gioco anche contro le big. Cheddira è in prestito al Lecce, ma è di proprietà del Napoli, ha ancora altri anni di contratto col club azzurro. A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid, c'è ancora tempo però per conquistare la salvezza e mettersi in mostra. Il Lecce ha un diritto di opzione per riscattarlo, ma valuteremo tutto a fine anno".