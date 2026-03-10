“Il Napoli non fa più notizia”, botta e risposta Cruciani-Zazzaroni: “Campionato assurdo”

Durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha espresso la sua visione sul momento del Napoli, sottolineando come la squadra azzurra sembri aver perso smalto mediatico: “Sai cos'è che del Napoli mi colpisce? Non so come finirà questo campionato, ma è il fatto che non faccia più notizia: il Napoli è consegnato ad un finale di campionato abbastanza anonimo", ha dichiarato il conduttore radiofonico.

La replica di Zazzaroni e il dibattito

Non tarda ad arrivare la risposta di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che difende i meriti degli azzurri mettendo in evidenza le difficoltà che hanno caratterizzato la stagione: "Campionato assurdo per il Napoli! I motivi sono semplici, abbiamo visto l'Inter senza Thuram e Lautaro. Abbiamo visto il Napoli che per sei mesi non ha avuto i Fab Four, ha perso Neres, Rrahmani... È fondamentale dirlo!". Cruciani, però, insiste sul suo punto di vista, aggiungendo: "Io non dico questo ma dico che a inizio marzo, il Napoli non fa più notizia. Cioè il Napoli è in corsa per la Champions League, d'accordo, ma ormai è una stagione anonima. Resteranno gli infortuni, certamente, e le discussioni sui metodi d'allenamento. Resteranno le frasi di Conte e le polemiche con gli arbitri. Spero per De Laurentiis che resterà anche l'assegno della Champions League".