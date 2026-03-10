Il paragone di Gotti: "Vlahovic può essere l'Osimhen della Juve, la punta ideale per Spalletti"

Ospite di Sky Sport, Luca Gotti ha analizzato l’attacco della Juventus, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da David e Openda, pensati come successori di Vlahovic. Secondo Gotti, l’allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, predilige un certo tipo di attaccante, capace di essere servito in modo specifico per esprimere al meglio il proprio gioco. Le poche partite giocate finora da Vlahovic sotto la guida di Spalletti mostrano statistiche che rispecchiano in parte quelle di Victor Osimhen nell’anno dello Scudetto del Napoli, a conferma del tipo di centravanti ideale per il tecnico di Certaldo.

Il parere di Gotti su Vlahovic

"Spalletti lo ha spiegato ancora una volta nell'ultima conferenza stampa, quella post Pisa. L'allenatore ha detto del canadese che è una punta bisognosa di essere servita in un certo modo, e allora sono andato a ripescare le statistiche di Vlahovic nelle poche partite che ha giocato con Spalletti e queste combaciano, in relazione con i numeri di Osimhen nell'anno in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto. Questo per sottolineare come il serbo possa essere l'Osimhen della Juve, il tipo di attaccante che Spalletti predilige per il suo gioco, se dovesse rinnovare credo che con il tecnico di Certaldo in panchina lo vedremo fare grandi cose".