Ag. Consigli: "Portiere di alto livello, è carico per la gara. Sassuolo ha equilibrio..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente del portiere Andrea Consigli: “Il Sassuolo ha alternato prestazioni ottime ad altre meno buoni. Con De Zerbi avevano raggiunto anche la zona europea, adesso con Dionisi trovano l’equilibrio. Il campionato è un po’ strano in generale, si vedano anche le difficoltà di Genoa, Sampdoria, Torino, Cagliari, Udinese. Per non parlare della Juventus.

Sarà una bella lotta fino alla fine. Il Sassuolo ha 18 punti mentre il Venezia, che ne ha 15, praticamente è quint’ultimo. Sarà un campionato molto combattuto, poi vedremo anche come saranno gli sviluppi per le polemiche plusvalenze. Scamacca? Attaccante con fisico e struttura, mi dicono sia anche un bravo ragazzo e questo è importante, ha la testa a posto. Sta facendo bene, può essere una risorsa anche per la Nazionale. Già sono pochi gli italiani che giocano in Serie A, Mancini deve fare i salti mortali per trovare i calciatori.

Spalletti? Luciano ha esperienza e carisma, veramente è un allenatore importante. Ha vinto anche in Russia dove non è mai facile vincere, ora è pronto per vincere anche in Italia. Lavoro con il suo staff da molto tempo, per il Napoli – che già aveva un organico importante lo scorso anno – è un valore aggiunto, può dare una soddisfazione storica.

Consigli? Lui è un portiere di grande livello, abbiamo appena rinnovato il contratto con il Sassuolo, sarà carico”.