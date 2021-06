Ag. Consigli ribadisce: "Napoli? E' tra i migliori del campionato, non lo vedo secondo"

Legato al Sassuolo da un altro anno di contratto, il portiere Andrea Consigli non lascerà il club emiliano per andare in una big a fare il numero 12. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Marte', il suo procuratore, Andrea D'Amico: "Consigli al Napoli? Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio in questo senso. Prima di tutto perché è uno dei migliori portieri del campionato e non ho mai preso in considerazione l’idea di vederlo come secondo di nessuno.