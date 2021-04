Ag. Cragno: "Ora sta bene, è pronto per giocare contro il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Graziano Battistini, procuratore tra gli altri di Alessio Cragno, ha parlato del suo assititio. “Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. La notizia della negatività non arrivava nonostante lui stesse bene. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa. In ogni caso è pronto per difendere i pali della sua squadra contro gli azzurri”.