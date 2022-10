Ag. Demme: "Fiducia Spalletti è rimasta immutata, appena avrà i 90' aumenterà il minutaggio"

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo felici che sia tornato, gli mancava molto il campo. E' in discreta forma, ma avrà bisogno di tempo per avere i 90' nelle gambe. La fiducia di Spalletti nei suoi riguardi è rimasta immutata. La crescita di Diego è stata fermata da qualche episodio sfortunato, anche in estate si stava allenando bene prima dello stop. Ma ora sta bene e noi siamo felici di questo. Appena recupererà i 90' potrà far rifiatare qualcuno e aumentare il minutaggio, è uno che può ricoprire più ruoli, anche se il suo preferito è quello da '6' a centrocampo".