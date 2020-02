Ag. Di Lorenzo: "Ha pagato il fatto di non aver giocato due mesi e mezzo nel suo ruolo"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso avrà pensato di mettere i due difensori centrali nel proprio ruolo mentre Giovanni ha giocato nel suo ruolo, ha pagato anche il fatto che per due mesi e mezzo non ha fatto il suo ruolo, qualche situazione è da riassettare. Avrebbe potuto far giocare Koulibaly con Di Lorenzo ed Hysaj a destra per dare continuità".