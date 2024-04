Ag. Di Lorenzo: “I miei resteranno tutti. Lasciare in estate sarebbe un po’ da vigliacchi…”

Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, è tornato a parlare su Canale 8

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffedi, operatore di mercato, procuratore di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Terzo Tempo su Canale 8.

"Scontento tra gli scontenti? Il mio concetto della scorsa estate era molto semplice, le mie non erano dichiarazioni per creare allarmismi o scompiglio, erano dichiarazioni di chi fa questo mestiere da tanti anni. Allora c'erano tantissimi rinnovi in ballo nel Napoli, da quando faccio questo lavoro i rinnovi si fanno o a fine campionato o prima di partire per il ritiro. Siccome queste situazioni si erano prolungate per tutti, mi ero reso conto che poteva esserci qualche scontento. Questo era il senso delle mie dichiarazioni.

Chi erano gli scontenti? Non erano i miei assistiti, loro non sono mai stati degli scontenti. Io sono corretto e dico sempre le cose come stanno. I miei assistiti avevano già ricevuto rinnovi e non avevano nessun tipo di pretesa di avere un nuovo contratto. Ci faceva piacere poter avere un'altra possibilità dopo lo scudetto, sarebbe stata una gratificazione ma, ripeto, i miei assistiti non erano scontenti. Ci siamo accorti col tempo che in molti dovevano rinnovare come Osimhen, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia. Secondo me i tempi si erano troppo prolungati. I miei hanno sempre ricevuto una gratificazione quando lo meritavano, De Laurentiis non si è mai tirato indietro.

La stagione negativa non dipende solo dai rinnovi, ma ci sono state molte situazione a catena che hanno portato a questa situazione. E' troppo facile parlare di rinnovi o di Garcia, Mazzarri o Calzona così come è facile dire che la colpa è dei giocatori o del presidente. Ci sono varie dinamiche, questa è la verità.

Differenza tra non essere contenti e non essere motivati? Non credo che i rinnovi condizionassero i rendimenti. Conosco quasi tutto il gruppo azzurro e metterei la mano sul fuoco rispetto alle motivazioni che non sono mai mancate. Per me è sbagliato pensare che se uno non rinnova il contratto non è motivato. Per Zaccagni abbiamo parlato di rinnovo per un anno e mezzo eppure lui ha sempre giocato bene e abbiamo rinnovato la scorsa settimana. I giocatori sono professionisti e sanno che se non giocano bene condizionano anche il mercato. Purtroppo pur dando il massimo ci sono annate in cui non ti riesce niente. Credetemi, i giocatori del Napoli sono tutti ragazzi seri. Poi la pecora nera c'è in ogni famiglia. Ma loro stanno dando l'anima.

Come sta Di Lorenzo? Voi fate bene a criticare i giocatori se fanno male, però negli ultimi cinque anni non ricordo una partita sbagliata da Di Lorenzo ad eccezione di quest'anno. E' sbagliato paragonarlo allo scorso anno, giudicatelo per gli ultimi cinque anni. Lui fa parte di una squadra e non è Maradona. Se c'è una squadra che va male va male anche lui. Voi state fuori, qualcuno pensa di sapere tutto, ma non è così. Di Lorenzo facendo il capitano si è sobbarcato tre milioni difficili di situazioni da gestire in uno spogliatoio in una situazione difficile. Non è una scusante questa, ma psicologicamente è stato spremuto come un limone nel gestire queste situazioni visto che il capitano è collante tra società e gruppo squadra. Se le cose vanno male diventa tutto più complicato e gli equilibri sono sottilissimi. Di Lorenzo ha avuto un dispendio di energie importante anche per questo motivo.

Dei miei giocatori, mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se facciamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se un domani non andremo più bene all'allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l'anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l'anno prossimo sarebbe anche un po' da vigliacchi".