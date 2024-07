Ag. Di Lorenzo: "Per Criscitiello ha avuto un aumento? Nessuna richiesta, ma chiedete ad ADL"

Nella conferenza stampa odierna sul caso Di Lorenzo, l'agente Mario Giuffredi è stato interrogato anche sulle uscite del giornalista Michele Criscitiello che ha assicurato che Di Lorenzo è rimasto in seguito ad un aumento dello stipendio pareggiando l'offerta da 4mln della Juventus.

Criscitiello ha parlato di aumento per rimanere al Napoli. Conferma o smentisce? "Criscitiello ha lavorato molto su Di Lorenzo, tutte le sere in trasmissione si parlava di Di Lorenzo. Non posso stare a pensare tutto quello che dice un giornalista. Se Di Lorenzo ha voluto un aumento non dovete chiederlo a me. Io posso dire che assolutamente non è vero. Il presidente ha sempre rispettato Di Lorenzo, l'ho detto prima. Il presidente vi dirà se è stato un fattore economico o no. Se io ne avessi fatto una questione economica non dovevo dar conto a nessuno, credo che tutti debbano avere rispetto. Personalmente vi dico di chiederlo al presidente se è stato un aspetto economico. Il presidente ha sempre riconosciuto il valore del ragazzo. Col presidente non abbiamo mai parlato di soldi. Non abbiamo fatto nessuna richiesta economica, ci premeva chiarire mille altri aspetti che hanno portato Di Lorenzo a una situazione di negatività. Non abbiamo mai affrontato il discorso economico per Di Lorenzo, al massimo per gli altri calciatori".