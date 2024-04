Ag. Di Lorenzo, Politano e Mario Rui: "Smentisco falsità, non stanno pensando di andare via”

"Nessuno sta assolutamente pensando di andare via a fine anno. Su questo posso metterci la mano sul fuoco”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a TVPlay.it, Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Mario Rui, ha parlato di quali sono le responsabilità della squadra in questo momento così complicato per il Napoli: “I risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. I calciatori, compresi, ovviamente, quelli che seguo, non possono essere esenti da responsabilità. Chi mi conosce sa bene che dico solo ciò che penso e quando lo faccio è perché ne sono certo. Le responsabilità, ribadisco, sono anche dei giocatori. Ma, ci tengo a dirlo a voce alta, questi ragazzi, pur non riuscendo in risultati importanti, profondono il massimo impegno e hanno un grande attaccamento per la maglia. Non ho mai messo in dubbio che ci sia stata l’anima sul terreno di gioco in ogni gara, anche dopo le performance più negative".

Giuffredi ha anche precisato: "Entrando nello specifico dei miei calciatori, voglio smentire alcune falsità lette in giro: nessuno sta assolutamente pensando di andare via a fine anno. Su questo posso metterci la mano sul fuoco”.