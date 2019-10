Ag. Di Lorenzo: "Prenderlo dall'Empoli sembrava un rischio, ha superato tutto col lavoro"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Hysaj, Di Lorenzo, Mario Rui: “Prendere Di Lorenzo dall’Empoli sembrava un rischio per chi non conosceva il ragazzo, ma il calcio è semplice e se cambi la maglia ad un giocatore che ha qualità, questo gioca bene anche nella nuova squadra. Anzi, quando aumenta la qualità generale dell’organico, l’atleta può esprimersi ancora meglio. Di Lorenzo non ha subito il contraccolpo della grande piazza perchè la sua forza è l’equilibrio e non si scompone di fronte a situazioni belle e neanche di fronte a quelle brutte perchè anche nei momenti difficili non ha mollato, ma ha superato tutto col lavoro.

Ieri sera mi sono emozionato perchè i due terzini della Nazionale italiana erano miei assistiti ed entrambi hanno fatto un assist. Biraghi e Di Lorenzo hanno un percorso simile: entrambi hanno fatto gavetta ed è bello vedere come il lavoro paga.

Di Lorenzo non ha la testa all’Europeo, ma alla prossima partita perchè come tutti i miei calciatori, non deve guardare troppo oltre: l’Europeo arriva solo se pensa partita dopo partita, se così non fosse, il traguardo si allontanerebbe giorno dopo giorno".