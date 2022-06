Ag. Di Lorenzo: "Sta benissimo al Napoli, ci resta e sogna di diventarne il capitano!"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo resta al 100%, lui e Mario Rui sono due punti fermi del Napoli. Di Lorenzo capitano? Sta benissimo al Napoli, non vuole andare via e uno dei suoi sogni è diventarne il capitano. Se ho sentito ADL? Il presidente l'ho sentito spesso nelle ultime settimane, l'ho trovato benissimo, è carico e sereno, sa cosa deve fare. Quando sai quello che devi fare e dove vuoi arrivare bisogna avere serenità. De Laurentiis è un presidente che sa che strada deve percorrere".