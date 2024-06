Ag. Dragusin svela: "Osservatori del Napoli per Dobvyk, ma hanno visto la partita di Radu"

"Con Dragusin abbiamo sempre fatto le scelte giuste".

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è intervenuto in diretta su TvPlay: "Ho visto la partita tra Ucraina e Romania dallo stadio qui in Germania, siamo stati spettacolari. Nessuno si aspettava un risultato del genere, una vittoria per 3-0 della Romania. Dragusin? Cosa posso dire, ormai non mi sorprende più perché so come lavora. Se continua così potrà diventare uno dei difensori centrali più forti al mondo. Oggi il mio socio mi ha detto che c’erano osservatori del Napoli allo stadio per visionare Dobvyk. Forse, hanno visto la partita che ha fatto Dragusin (ride, ndr. Penso che Chiellini e Bonucci siano fieri di Dragusin, sono stati molto importanti per la sua crescita quando era alla Juventus.

Il Tottenham su Calafiori? Da quello che so gli Spurs non cercano un difensore centrale puro, cercano più un difensore duttile. In ogni caso Dragusin è pronto a tutto, non ha paura della concorrenza. Io non sono preoccupato perché un difensore così forte non può essere stoppato, la sua crescita non può essere rallentata. Comunque il Tottenham ha sempre riposto fiducia in lui e in Serie A ha affrontato attaccanti fortissimi. L’unico che l’ha messo in difficoltà sul serio è stato Lautaro ma parliamo di quando Dragusin militava nella Salernitana.

Con Dragusin abbiamo sempre fatto le scelte giuste. Il suo sogno da bambino era quello di giocare in Premier League, la scorsa estate il Bayern gli offriva il doppio ma lui ha scelto il Tottenham. Lui pensa alla carriera, è un calciatore davvero intelligente”.

Gudmundsson? Giuffrida è il suo agente e ho rapporti con lui. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”.