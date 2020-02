Ag. Edera: "Annata nera per il Torino, ma il problema non era Mazzarri"

A Radio Marte, nel corso della puntata odierna del programma di Raffaele Auriemma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Beppe Galli, agente di Edera: "Torino? E’ un’annata un po’ nera, dalle aspettative che avevamo stiamo facendo un bruttissimo campionato. Speriamo che si riprendano perché è una squadra con dei valori. Ci sono delle annate storte, credo che il problema non era Mazzarri. E’ stato un insieme di situazioni che si sono accavallate, sembrava che in certo momento la situazione fosse cambiata e invece… Il calcio è bello per questo, si guardi il Verona che ha sorpreso tutti questa stagione.

Difensori non altezza della Serie A? No, ci sono annate dove alcune situazioni pagano. In altre squadre c’è chi fa peggio ma poi la palla prende il palo o va fuori di poco. E’ il risultato negativo che enfatizza l’errore. Non sono d’accordo con questa affermazione, si guardi quanto fatto lo scorso anno dalla difesa granata.

Mi auguro che Edera possa fare minutaggio, perché è un grande calciatore. Longo ha dimostrato di vederlo di più e gli sta dando maggior fiducia. Spero che continui su questa strada, perché un calciatore più gioca e più acquisisce fiducia.

Si prenda il caso di Insigne, prima Lorenzo giocava con un po’ di paura, oggi può fare una giocata diversa. Edera ha fatto un’ottima partita con il Milan dopo tanto tempo che non giocava dall’inizio, ha fatto una gara di spessore”.