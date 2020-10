Ag. Elmas: "Ha i mezzi per arrivare in doppia cifra, vuole essere protagonista!"

George Gardi, agente tra gli altri di Elif Elmas, ha parlato ai microfoni di Tmw, soffermandosi anche sul momento del macedone.

La stagione del suo assistito Elmas è iniziata intanto con un gol. "Sin da quando è ricominciato il ritiro, si è presentato con la voglia di recitare un ruolo da protagonista. Il gol che ha segnato non è una casualità, ha i mezzi per arrivare in doppia cifra questa stagione".

Infine un retroscena su un giocatore che è stato vicino all'Italia ed è andato poi in Premier al Brighton, il polacco Karbownik. Un peccato non vederlo da noi. "Un terzino che può giocare su entrambe le fascie, ambidestro, classe 2001, uno così è una rarità. C’era accordo totale con una società italiana: tutto definito da marzo, poi le mancate uscite nel suo ruolo hanno bloccato l’operazione. Negli ultimi giorni il giocatore ha scelto tra le altre proposte ricevute, e la possibilità di giocare in Premier League ha fatto la differenza. Parlando di questa operazione, vorrei ringraziare la serietà del mio partner polacco che per sei mesi ha mantenuto fede alla parola data alla società italiana. Una vera rarità in quest’ambiente. Se il giocatore alla fine ha fatto una scelta diversa, non è stato per ragioni economiche".