Ag. Gaetano: "Col Marsiglia s'è preso egregiamente le sue responsabilità"

Quarantacinque minuti ben oltre la sufficienza per Gianluca Gaetano nel test di ieri contro l'Olympique Marsiglia. Il suo agente, Giulio Dini, è soddisfatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono molto contento della partita disputata da Gianluca. Un tempo in un ambiente caldo, con una tifoseria da campionato, in campo ritmi elevati, intensità, cattiveria agonistica. S'è preso in maniera egregia le sue responsabilità. Bene, avanti così".