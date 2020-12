Ag. Gonalons ricorda: "Benitez lo chiamò per portarlo a Napoli, Maxime non era pronto"

Frederic Guerra, agente di Maxime Gonalons, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quello che fu l'avvicinamento del giocatore francese proprio al Napoli di Benitez: "Non hai mai giocato contro il Napoli, sarebbe la prima volta. Quanto fu vicino al Napoli? In quel momento, quando c'era Benitez, aveva chiamato me e Maxime, ma il ragazzo in quel momento lì non era pronto ad andare all'estero".