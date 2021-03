Ag. Hamsik: “Ritorno al Napoli? Se ADL lo chiama Marek non saprà dire di no"

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Marek è andato al Goteborg per prepararsi all’Europeo, perché le condizioni in Cina si erano complicate. La rescissione col Dalian si è fatta tardi, in Svezia c’era uno dei pochi mercati ancora aperti e Marek ha approfittato firmando per una squadra storica. Non voleva restare fermo 3 mesi, ora avrà una decina di partite prima dell’Europeo, poi dopo si vedrà cosa fare.

Nostalgia di Napoli? Marek ha ripetuto tantissime volte che se dovesse tornare in Italia giocherebbe solo per il Napoli, mai dire mai. Se farà bene all’Europeo non gli mancheranno le proposte, si troverà una soluzione sicuramente in estate.

Allegri con Hamsik al Napoli? Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juve, quindi non si sa mai. Penso che se De Laurentiis lo vuole e lo chiama lui non saprà dire di no a un ritorno al Napoli. Per lui Napoli è una seconda casa e non ci sono dubbi.

Futuro da dirigente a Napoli? Marek vuole ancora giocare, ha anche una scuola calcio in Slovacchia e si vuole occupare anche di quella. Con De Laurentiis c’è stato sempre un bellissimo rapporto, vedremo se ci sarà un futuro insieme da giocatore o dirigente, sono cose che ora non si possono prevedere".