Ag. Hysaj: "A fine stagione andrà via! Infortunio? Ecco i tempi di recupero"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj e Giovanni Di Lorenzo: "Hysaj ce la fa per giovedì? No, credo ne abbia per due settimane. A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l'anima per il Napoli. Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito. Di Lorenzo? Adesso deve stringere i denti, poi rientreranno Hysaj e Ghoulam e potrà rifiatare. Lui è abituato alla continuità, poi sicuramente i giocatori a volte hanno bisogno di riposarsi".