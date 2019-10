Ag. Hysaj: "Futuro? Credo sia nell'interesse del Napoli parlarne già a gennaio..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Hysaj: "Hysaj sta bene, ha ancora ha qualche dolore alle costole, ma in pochi giorni sarà a disposizione di Ancelotti. Per ciò che concerne il suo futuro, con la Roma se n’è parlato quest’estate, poi ci siamo fermati con l’inizio del campionato, ma la pista resta gradita. Credo sia nell’interesse del Napoli parlarne già a gennaio perchè passata questa finestra, al club resta solo giugno e rischia di perderlo a zero e siccome Napoli è stata fondamentale per la carriera di Hysaj, vorremmo scongiurare questo rischio”.