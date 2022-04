Ag. Igor: "Mostruoso a Napoli, ha fatto una gran partita a livello individuale"

Igor Julio dos Santos de Paulo, semplicemente conosciuto come Igor è uno dei migliori difensori del 2022 in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Julio dos Santos de Paulo, semplicemente conosciuto come Igor è uno dei migliori difensori del 2022 in Serie A. Diventato una vera e propria certezza per la Fiorentina, pur incrociando i migliori difensori della categoria, non solo non ha mai sfigurato ma ha anche spesso dominato i propri avversari crescendo sotto l'attente guida di mister Italiano. Anche ieri nella vittoria di Napoli è stato assoluto protagonista contro Victor Osimhen, capace di batterlo solo a fine partita quando il brasiliano stava stringendo i denti nonostante i crampi.

Per parlare del suo rendimento, del presente e del futuro, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato direttamente in Brasile e in esclusiva il suo agente Marco Fialdini: "Ieri è stato semplicemente mostruoso. Una partita bellissima a livello individuale. Però vorrei anche sottolineare la forza del gruppo, tutta la squadra ha fatto benissimo e infatti è arrivata una vittoria importante".

Vi aspettavate una crescita così rapida e così importante da parte sua? "Aspettiamo da sempre questo momento ma siamo solo all'inizio perché lui non si stanca mai di imparare e di dedicarsi alla squadra. Crescerà ancora molto".

Quindi ha ancora ampi margini di miglioramento? "Penso proprio di sì. In questo momento ha la fiducia dell'allenatore e di tutti i suoi compagni, penso che diventerà ogni giorno di più un riferimento della squadra".