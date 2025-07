Ag. Insigne: "Fattore economico non è un problema. Sul Parma..."

Lorenzo Insigne nuovamente in Italia con la maglia del Parma? È questa una delle ipotesi emerse in merito al futuro dell'ex capitano del Napoli fresco di risoluzione contrattuale con il Toronto FC. Opzione, questa, sulla quale ha preso la parola Andrea D'Amico, intermediario di mercato che ha lavorato al suo approdo in MLS, interpellato da ParmaLive.com:

"Lui è molto voglioso di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Possiamo dire che ha terminato questa sua esperienza al Toronto ed è pronto e desideroso di affrontare una nuova sfida: da parte sua la volontà c'è”.

Sulle voci su Parma e Fiorentina, poi, spiega: “Per ora noi stiamo valutando un po’ tutto. Quello che posso affermare con sicurezza è che la qualità del giocatore è conosciuta da tutti. In Italia nei suoi anni a Napoli era stato molto bene. Si valuterà tutto al momento opportuno. Stiamo vedendo quali possono essere le attrattive migliori”.

Infine una valutazione sull'ostacolo legato all'ingaggio percepito finora in Canada (11 milioni di euro): “Per lui in questo momento il fattore economico non è un problema. Poi, nel caso lui si avvalga di una scelta dove possa stare bene anche in ambito sportivo, bisogna considerare un po’ tutto. Sicuramente, è chiaro che certe decisioni possono portare a un guadagno differente da quello percepito fino a ora, allo stesso tempo sono da tenere in considerazione”.