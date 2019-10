Ag. Jorginho: "Tornare al Napoli? Gli farebbe piacere, ma dipende da presidente e allenatore"

Joao Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la prestazione del suo assistito, autore di un gol con la Grecia: "Mancini e tutti i ragazzi hanno l'obiettivo di conquistare 30 punti, ora che la qualificazione è stata acquisita. L'Italia non è indietro rispetto alle altre nazionali, penso a Spagna, Francia, Portogallo e Inghilterra. L'Italia se la gioca alla pari. Chelsea? Il progetto s'è rinnovato, ora la squadra sta facendo bene e punta alla Champions League.

Napoli-Hellas? Jorginho ha vissuto 6 anni a Verona e 4 a Napoli, sente molto questa partita. Ritorno al Napoli? Dipende molto dal presidente e dall'allenatore che ci sarà in quel momento. Jorginho gradirebbe tornare in Italia, se ne avesse l'opportunità, ma vedremo cosa accadrà. Sono tanti gli allenatori e i presidenti che vedono bene Jorginho. Ora speriamo di fare bene quest'anno e poi all'Europeo. Gli farebbe piacere giocare di nuovo in Serie A, ma al Chelsea è importante, è diventato anche vicecapitano".