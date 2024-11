Ag. Lautaro: “Conte resterà nel suo cuore. Futuro a Napoli? L’Inter è la squadra della sua vita”

Nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’, in onda su Telecapri, è intervenuto Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez: “L’Inter è una squadra in fiducia e deve vincere. Il Napoli mi piace molto, ma credo che l’Inter vincerà. Conte? Resterà sempre nel cuore di Lautaro, per lui è stato molto importante. E’ felice se le cose gli vanno bene, ma domenica vuole vincere”.

Dopo un appannamento in zona gol, ora Lautaro si è sbloccato. Ma come ha vissuto quel momento in cui non riusciva a far gol e veniva anche un po’ criticato?

“Lautaro non è solo gol, è uno che facilita il gioco dell’Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Lauti gioca bene sia vicino all’area di rigore che lontano. Non è importante ciò che dice la gente su Lautaro, ma è importante quello che lui riesce a dare alla squadra”.

Meglio la coppia Lautaro-Lukaku del 2019 o Lautaro-Thuram in quest’anno e mezzo?

“Lukaku ha giocato benissimo in tante squadre, in tutto il mondo, ma oggi si trova molto bene con Thuram. Lautaro è un calciatore dell’Inter, con Thuram oggi è la coppia più importante del calcio italiano e una delle più forti d’Europa”.

Impossibile vedere Lautaro al Napoli un giorno?

“Ha quattro anni di contratto in più con l’Inter, che è la squadra della sua vita. Per un argentino il Napoli è sempre una squadra che fa breccia nel cuore, ma Lautaro è felicissimo all’Inter”.