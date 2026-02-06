Ag. Lucca: "E' forte e farà bene al Forest. La Premier è l'NBA del calcio"

Giuseppe Riso, procuratore di Lucca e Giovane, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui svela alcuni retroscena relativi all'ultimo mercato. Sull'ex centravanti dell'Udinese, oggi al Nottinghan, dice: "Una bella operazione. Lorenzo è andato in Premier League, che è l’NBA del calcio. Per lui è l’occasione giusta per crescere. Lo dico ora dopo le difficoltà che ha avuto nei primi mesi al Napoli: Lucca è un giocatore forte e farà bene in Inghilterra".