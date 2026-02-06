"Alisson erede di Kvara?", Del Genio: "Calma, però una cosa l'abbiamo capita"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio rispondendo ad alcune domande dei tifosi intervenuti in diretta tv: "Dichiarare che Alisson sarà l'erede di Kvara può essere aspettativa troppo alta. Per ora può dare una mano con una sua caratteristica, ovvero incidere quando subentra, come già accaduto in Portogallo. Giovane invece è un giocatore che conosciamo bene, che ha fatto un intero girone da titolare col Verona. Lui partiva un po' più esterno da Orban ma non era un tridente e infatti si muoveva alle spalle della prima punta e quindi può fare lo stesso ora con Hojlund come facevano Neres prima e ora Vergara".