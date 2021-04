Ag. Luperto a L'Interista: "Gattuso ha la stessa mentalità di Conte"

“Sarà una partita tra due squadre importanti, il Napoli non può fare passi falsi perché insegue il traguardo Champions”. Così a linterista.it l’operatore di mercato Diego Nappi in vista della partita di stasera tra Inter e Napoli. “Scudetto nerazzurro? Sembra quasi indirizzato, ma conoscendo l’allenatore dell’Inter non mollerà nulla fino alla fine. Anche Gattuso ha la stessa mentalità di aggressività e grinta, a fare la differenza saranno i tanti giocatori importanti in campo. Da Mertens a Insigne fino a Lukaku e Lautaro.

Mercato delle due squadre? Quando una squadra vince lo Scudetto con vantaggio notevole è difficile puntellarla. Per quanto riguarda il Napoli bisognerà vedere se andrà in Champions oppure no, il mercato azzurro - conclude Nappi - passerà dal traguardo finale”.