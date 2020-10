Ag. Luperto: "Crotone piazza perfetta, a fine campionato valuteremo il futuro col Napoli"

A Radio Marte nel corso della tramissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto: "Juventus? Bella partita, aveva bisogno di dimostrare il suo valore. La piazza di Crotone è perfetta. Faremo il nostro campionato e poi vedremo il da farsi con il Napoli. Il Crotone sicuramente ha fatto una gara bella, intensa e cattiva. La Juventus deve trovare ancora la sua quadra ma resta pericoloso affrontarla. Il risultato è stato fondamentale però sicuramente piano piano la Juve uscirà fuori".

CONTRO LA JUVE - "Sebastiano è sempre concentrato su qualsiasi avversario, che sia la Juve o un'altra squadra. Ovviamente affrontare certi campioni non è mai semplice, non bisogna mai abbassare la guardia. Mancata partenza per Torino? I giocatori del Napoli sicuramente volevano andare. Ovviamente poi ci sono altre cose che poi i calciatori non hanno saputo. Le decisioni saranno altre, la situazione è delicata. Luperto continuerà a tifare Napoli".