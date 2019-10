Ag. Mario Rui e Hysaj: "Uno torna con l'Atalanta, l'altro tra 10 giorni sarà pronto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui ed Elseid Hysaj: "Hysaj credo stia quasi a posto, sta iniziando a correre. Tra 10 giorni torna. Mario Rui tornerà con l'Atalanta. Dichiarazioni De Laurentiis? Bisogna pensare in alto, ma non pensare troppo lontano altrimenti perdi di vista situazioni momentanee. Penso il suo sia un pensiero corretto per raggiungere i giusti traguardi. SPAL-Napoli? SPAL in difficoltà rispetto agli altri anni, ma c'è da dire una cosa: Fares e D'Alessandro si sono rotti il crociato e Di Francesco ha avuto 6 mesi di stop per infortunio, quando ci sono queste difficoltà è normale che l'ambiente si incupisce. In casa loro creano problemi a tutti, hanno un bravo allenatore e giocano un bel calcio. Può creare problemi al Napoli. Record Mertens? Mi ha fatto molto piacere il gol di Insigne, tengo molto ai napoletani e lui viene massacrato spesso. Ci tiene al Napoli e può fare tanto".