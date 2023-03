Ag. Mario Rui: "Futuro? Lo vedo a Napoli almeno un altro anno, ma è presto per dirlo"

Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, ha parlato del portoghese ai microfoni di Tmw

Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, ha parlato del portoghese ai microfoni di Tmw: “Mario Rui sono due anni che fa grandi stagioni. Anche nella precedente sempre con Spalletti ha disputato un ottimo campionato. Per me è motivo di orgoglio perché è stato bersagliato per anni sono tutti i punti di vista. Ci siamo tolti parecchi sassolini dalle scarpe. Mario Rui non solo ha grandi doti tecniche ma ha dimostrato anche di avere gli attributi, si è fatto scivolare addosso tutte le critiche. Su Mario Rui indubbiamente Luciano Spalletti ha inciso tantissimo, ma non solamente su di lui ma su tutti i calciatori del Napoli. Anche nella scorsa annata Spalletti ha fatto ottime cose, ha dei meriti che fanno la differenza”.