Ag. Mario Rui: “Mille problemi con Gattuso, bravo Spalletti a recuperarlo”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’: “Tra i meriti di Spalletti c’è Mario Rui: un anno fa, due estati fa mi chiamavano per portarlo via. Spalletti ha recuperato un giocatore che nell’anno di Gattuso aveva avuto mille problemi, come Lobotka. Quindi questo è un allenatore con grande pazienza che si fa seguire dai suoi giocatori. I giocatori, che sono delle persone intelligenti e furbe, sanno se chi stanno seguendo li porta da qualche parte. Mario Rui nella gestione precedente non riusciva a seguire Gattuso. Spalletti è arrivato e l’ha recuperato, come lui anche Lobotka e tanti altri”.