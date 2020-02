Ag. Mario Rui: "Rinnovo? Ha solo due anni di contratto, andranno fatte delle valutazioni"

Mario Giuffredi, tra gli altri di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha detto tutta la settimana che quella contro il Lecce era una partita trappola, aveva il presentimento che qualcosa potesse succedere. E' stata una partita molto particolare. Sicuramente sarà un problema di testa, c'è da dire anche che fossi stato in Gattuso avrei confermato la squadra che ha fatto bene in questo filotto di partite, ha pagato che ha inserito giocatori che non giocavano da parecchio.

Mario Rui? Col Lecce penso che abbia fatto una buona partita, uno di quelli che ha fatto meglio. Nel primo tempo ha costruito palle gol importanti, sta dimostrando di essere un giocatore continuo e di qualità, valido dal punto di vista offensivo e difensivo. Fatico a trovare degli errori commessi da Mario Rui. Sta mettendo la qualità ad un livello importante. Rinnovo? Ha solo due anni di contratto, dopo la primavera vedremo, anche su di lui andranno fatte delle valutazioni".