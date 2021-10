Ag. Mario Rui: "Spalletti gli ha dato serenità! Di Lorenzo? E' anormale..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo: “Spalletti ha dato serenità a Mario Rui. Dal punto di vista tattico il giocatore sta facendo qualcosa di diverso, entra dentro al campo in fase di impostazione. Un po’ come l’impostazione data da Guardiola per come giocano i terzini. A volte mi chiedo Di Lorenzo come faccia, è anormale. Gioca tantissimo, tra Nazionale e club. In tutta la stagione cinque o sei non raggiunge la sufficienza. In tutti questi impegni un giocatore ne dovrebbe sbagliare molte di più. Non so come faccia ad avere questa brillantezza, questa forza fisica.

Il Napoli ha bisogno di un terzino di alternativa? Non entro nel merito. Juan Jesus non è un terzino sinistro però ha un’intelligenza tale da potersi adattare lì. Non bisogna aspettarsi una fase offensiva come quella di Mario Rui. Credo che il Napoli possa anche continuare l’anno così perché ci sono delle partite in cui devi avere un atteggiamento più difensivo schierando Juan Jesus facendo spingere maggiormente Di Lorenzo a destra. Poi sarà una scelta del club nel prendere un terzino o meno.