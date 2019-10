Ag. Mario Rui spiega l'esclusione per Salisburgo: "Non è al 100% e in Champions c'è panchina corta"

Mario Rui non è a disposizione di Carlo Ancelotti per la complicata trasferta di Salusburgo. Il motivo? Affaticamento muscolare, scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale. Ma maggiori dettagli arrivano da Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ha ancora questo problema fisico, non è ancora al 100%. In Champioons League la partita è corta, quindi secondo me non l'ha portato perché non è in condizione, non ne valeva la pena perché non è come in Serie A".