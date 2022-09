Ag. Mario Rui: “Ultimi 2 anni straordinari! Deve tirare più punizioni, ha qualità per fare bei gol”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale: “Sono 2 anni che Mario Rui fa un campionato straordinario e dimostra di essere un terzino di gran livello. Alla Roma ebbe una parentesi sfortunata, come se non ci fosse mai stato realmente. Sono contento per Mario Rui che è stato riconvocato dal Portogallo. Lui ha una grande personalità, non si fa passare la mosca per il naso, il suo temperamento è la sua forza. Deve calciare più punizioni, ha le qualità per fare bei gol. Spogliatoio? È più equilibrato senza personalità eccelse, è un gruppo uniforme di bravi ragazzi, senza protagonisti, al centro c’è la squadra".