Ag. Orsolini: "Bologna in difficoltà per i tanti infortuni. Al Napoli serve normalità più che il mercato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Donato Di Campli, agente dell'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini: "Bologna? E' in crisi di risultati da un po' di giornate, paga anche le tante assenze per infortunio all'interno di una rosa non lunghissima. Napoli? Ci pensò prima dell'arrivo alla Juve, ora è tutto del Bologna. Sta facendo il suo percorso, l'esordio in nazionale è il coronamento di tanti sacrifici ma siamo solo ai primi passi. Mercato? Al Napoli serve prima una normalizzazione, è questo il primo acquisto per quanto riguarda i rapporti. Così già si rinforzerebbe, poi viste le tante scadenze di contratto può programmare già la prossima stagione".