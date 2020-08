Ag. Osimhen racconta la trattativa: "Lunga, ma non difficile. Giuntoli l'uomo-chiave, ecco cosa gli ha detto ADL"

Il racconto della trattativa che ha regalato Victor Osimhen a Rino Gattuso è stata raccontata da William D'Avila, agente dell'attaccante nigeriano, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è stata difficile, ma lunga. Abbiamo preso tempo per essere sicuri che fosse la scelta giusta. C'erano diversi club alle spalle in pressing, ma dopo un po' di riflessione ci siamo convinti che la scelta Napoli fosse quella giusta. Oggi sono sicuro di questa decisione. Napoli è il club giusto per raggiungere risultati e successi, ne è convinto Victor e lo sono io".

Quanto sono stati importanti Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis in questa trattativa? "Ognuno di loro sono stati molti importanti. Ognuno di loro hanno parlato con Victor e ognuno di loro sono una parte della ragione per cui lui ha scelto il Napoli, con tutti loro ha parlato singolarmente. De Laurentiis gli ha detto cosa ci si aspetta da lui e l'ha messo subito a suo agio per quanto riguarda il progetto. Giuntoli è stato l'uomo-chiave, ha lavorato duro, telefonate no stop per convincere il giocatore. Ha avuto colloqui singoli anche con Gattuso, con il quale si è sviluppato subito un grandissimo feeling. Menzione speciale anche per Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Giuntoli".