Ag. Parisi: "ADL ha fatto un sondaggio, ma non metto due miei assistiti insieme"

Mario Giuffredi, procuratore sportivo che segue tra gli altri Parisi, difensore sinistro dell'Empoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: "De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Parisi dell'Empoli, ma io non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo. Magari Mario Rui può provare nuove esperienze, ma ad oggi il futuro è tutto da valutare, è ancora presto. Resta il sondaggio fatto dal presidente per Parisi".