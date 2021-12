Ag. Politano: "Con l'Atalanta 10' devastanti, è pronto per tornare titolare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente: "Politano? Dopo il COVID-19 ha avuto qualche risentimento, come tutti i giocatori, purtroppo destabilizza e quindi deve smaltire. Con l’Atalanta ha fatto 10′ devastanti. Ora è pronto per giocare dal primo minuto e mi auguro che abbia la costanza di giocare come ha fatto. Per ottenere prestazioni di livello i giocatori devono stare bene e lui ora sta bene. Magari contro l’Atalanta dall’inizio non avrebbe fatto bene. Ora può esprimere le sue qualità di livello alto.

Io per tanti anni sono stato juventino, mio padre amava la Juve e Platini. In camera avevo il poster di Luciano Moggi. Cosa mangia Di Lorenzo per correre così? Mangia poco e bene, fa vita sana ma lui ha anche un DNA che lo porta ad avere costanza e salute. Il pareggio contro il Sassuolo ci può stare, anche l’Atalanta può vincere contro chiunque e il Napoli ha perso immeritatamente. Onore alla squadra e all’allenatore, bisogna essere meno pessimisti e più positivi. Secondo me già con l’Empoli recupererà qualche infortunato, poi con il Milan avrà quasi tutti”.