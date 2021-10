Ag. Politano: "Se ne parla troppo poco, è il più completo! Io e lui abbiamo fatto una scommessa"

Mario Giuffredi, nuovo agente di Matteo Politano, è intervenuto nel corso 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: "Se ne parla troppo poco del suo valore, delle sue prestazioni e di ciò che esprime da quando è qui. Ieri è entrato e ha cambiato la partita. In questo momento è sereno, ha il sorriso, è voglioso di stare a Napoli e ha trovato una tranquillità importante con Spalletti facendo prestazioni importanti, mi permetto. Un esterno va visto sotto più aspetti, difensivo e offensivo e lui per me è il più completo nel Napoli. Sono convinto che farà un campionato migliore e abbiamo fatto la scommessa che batterà il suo record di gol quest’anno".