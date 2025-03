Ag. Raspadori: “Giocava poco perché il modulo lo penalizzava, ora 3-5-2 perfetto per lui"

vedi letture

Intervenuto a Radio Sportiva, il noto agente Tullio Tinti ha detto la sua anche sul suo assistito Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Mister Conte lo conosco benissimo, non si discute, Raspadori all'inizio giocava poco perché il modulo lo penalizzava, ora il nuovo modulo è perfetto per lui e sta facendo grandi prestazioni. Jack è un top educato, sorridente e sempre disponibile quando Conte lo chiama in causa".