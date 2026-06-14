CdM, Zambardino: "Il Napoli ha bisogno di un uomo-politica che regga lo scontro"

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Zambardino: il Napoli ha bisogno di un dirigente con peso politico nel calcio.

Nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino riflette sulla necessità per il Napoli di affiancare alla propria struttura societaria una figura capace di avere un ruolo di rilievo nelle dinamiche politiche del calcio italiano. Secondo il giornalista, il club azzurro sarebbe oggi privo di un vero "uomo-politica", una presenza che invece altre grandi realtà della Serie A hanno scelto di inserire o rafforzare nei propri quadri dirigenziali.

Zambardino porta come esempi l’Inter di Beppe Marotta e la nuova Juventus con l’arrivo di Giovanni Carnevali, sottolineando come le rivali del Napoli abbiano consolidato il proprio peso istituzionale: "Se al Milan c’è il caos, la Juventus si è di molto rafforzata con l’arrivo dell’Ad Carnevali. L’Inter non si è certo indebolita. Il Napoli non dà segno di voler pensare a un uomo-politica che regga lo scontro. (...) Nel calcio si gioca la domenica e si battaglia politicamente in settimana. Negli ultimi due anni Antonio Conte ha fatto da ferro di lancia del club. Adesso ci vorrebbe un altro lanciere. Presidente, idee?"