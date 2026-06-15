Improta ricorda: "Volli così tanto il Napoli che rinunciai all'Inter che poi vinse lo Scudetto"

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Il legame tra Gianni Improta e il Napoli va ben oltre il calcio giocato. L’ex centrocampista azzurro, intervenuto in occasione delle celebrazioni per il centenario del club, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e ha espresso fiducia nel futuro della squadra. “Il Napoli per me è stato tutto. E lo è ancora”, ha raccontato a La Repubblica Improta, ricordando una scelta che segnò la sua carriera: “Nel 1979 volli tornare a tutti i costi in azzurro dopo l’esperienza al Catanzaro. Rinunciai all’Inter, che poi vinse lo scudetto, perché desideravo soltanto aiutare la squadra della mia città”.

L’ex calciatore ha poi rivolto un pensiero ai compagni scomparsi, tra cui Dino Panzanato, Mario Zurlini e Antonio Juliano, sottolineando quanto abbiano inciso nel suo percorso umano e professionale. Oggi Improta è parte attiva dell’Associazione Napoli Legends, guidata da Alessandro Picardi, e ha ricordato con emozione la recente “Notte dei Leoni”, che ha riunito generazioni diverse di protagonisti azzurri davanti a oltre 50mila spettatori.