Mertens da brividi: "Il Mondiale per me è l'urlo di Maradona in video nel '94"

vedi letture

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

II Mondiale richiama per tutti i ricordi d'infanzia, giusto?

"L'urlo di Maradona nella telecamera nel '94 mi impressionò. Diego era forza e personalità".

Era più fortunato il Mertens ragazzino che aveva tutta la vita davanti o il Mertens di oggi?

"Direi quello di oggi, anche se da piccolo giocavo a calcio tutto il giorno ed era bello. Mio papà mi portava agli allenamenti, andavo a scuola, alle 18 mi allenavo, alle 20.30 tornavo a casa e con quel traffico non c'era tempo per nulla. Mio papà mi ha insegnato tutto, è stato tutto per me".