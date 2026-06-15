Mertens da brividi: "Il Mondiale per me è l'urlo di Maradona in video nel '94"
Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.
II Mondiale richiama per tutti i ricordi d'infanzia, giusto?
"L'urlo di Maradona nella telecamera nel '94 mi impressionò. Diego era forza e personalità".
Era più fortunato il Mertens ragazzino che aveva tutta la vita davanti o il Mertens di oggi?
"Direi quello di oggi, anche se da piccolo giocavo a calcio tutto il giorno ed era bello. Mio papà mi portava agli allenamenti, andavo a scuola, alle 18 mi allenavo, alle 20.30 tornavo a casa e con quel traffico non c'era tempo per nulla. Mio papà mi ha insegnato tutto, è stato tutto per me".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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