Sarà ancora Inter-Napoli per lo Scudetto? Zanetti dribbla la domanda: "C'è tempo..."

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Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset, parlando da Napoli dell'evento che verrà organizzato dalla Fondazione P.U.P.I. Onlus e partendo dalla figura di Maradona: "Credo che Diego per noi rappresenti l'essenza del calcio. Sono cresciuto con la sua immagine, trasmetteva tantissime emozioni, è giusto fare un tributo a lui, penso che

Che Mondiale sarà per l'Argentina? "Dobbiamo difendere il titolo, ma non sarà semplice. L'Argentina è attrezzata per essere competitiva, sicuramente sarà una grande protagonista e mi auguro con il cuore che possa ripetersi. In questi primi giorni mi hanno colpito il Giappone, che ha ottenuto un ottimo pari con l'Olanda, e il Marocco. Ci sono nazionali che si sono preparate molto bene".

Sarà ancora una sfida tra Napoli e Inter per lo Scudetto? "Per il campionato c'è ancora tempo per pensarci (ride, ndr)".