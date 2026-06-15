De Bruyne su Lukaku: "Non ha ancora i 90', ma sa come segnare anche in pochi minuti"

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Oggi debutterà ai Mondiali 2026 il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku nella sfida in programma alle 21 contro l'Egitto. Alla vigilia del match del Gruppo D, l'ex Manchester City è intervenuto in conferenza stampa parlatndo della sua condizione fisica e dell'ultima stagione vissuta col Napoli: “Sono stato fuori 4-5 mesi per infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento abbastanza bene anche ora”.

Un commento anche su Lukaku, che sembra aver riacquistato una buona condizione dopo la sfortunata stagione appena conclusa:

“Penso che Romelu abbia aumentato il suo livello. Abbiamo parlato prima della Coppa del Mondo e sapeva bene di doversi allenare al massimo per essere il più vicino possibile al suo livello di forma. 90 minuti sono ancora tanti, ma sta bene e nelle amichevoli ha dimostrato che ha la qualità per segnare anche in pochi minuti”.