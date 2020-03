Ag. Rodriguez: "Vi svelo perché a gennaio è saltato il suo trasferimento al Napoli"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha svelato ai microfoni di Calciomercato.com il motivo per cui a gennaio è saltato il trasferimento del suo assistito al Napoli: "C'era qualcosa di verissimo. Abbiamo trattato con il Napoli, però quando si deve fare un trasferimento da una società italiana a un'altra entrano in gioco anche delle variabili. Il Napoli si trovava a pari punti in classifica con il Milan e questo ha reso il tutto 'politicamente' difficile. Dato che le due squadre stavano lottando per lo stesso obiettivo abbiamo dovuto rispettare la decisione del Milan".